ОАЭ выдали Москве двух беглецов: один помог боевику, второй брал взятки за молчание при стройке

Эмираты сдали Москве двоих беглецов. Один помогал участнику незаконного вооруженного формирования уехать в зону конфликта. Второй — бывший чиновник — брал многомиллионные взятки, закрывая глаза на нарушения при строительстве жилья. Оба были в международном розыске, но теперь они в руках российского правосудия. Об этом сообщает MK.ru.

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила об успешной экстрадиции. Первый фигурант в 2016 году предоставил транспорт жителю Чечни, чтобы тот добрался до места вооруженного конфликта за рубежом. После возбуждения уголовного дела мужчина сбежал из страны.

В феврале этого года его объявили в международный розыск. Второй задержанный — экс-чиновник надзорного ведомства. По версии следствия, с 2018 по 2020 год он систематически получал деньги за то, что не замечал нарушений при возведении многоквартирных домов. Сумма взяток превысила пять миллионов рублей. Его объявили в розыск в августе 2025 года.

Обоих преступников вычислили и задержали в ОАЭ по каналам Интерпола. В четверг в аэропорту Дубая их передали российским правоохранителям. Беглецов доставят в Москву, где им предъявят обвинения.

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