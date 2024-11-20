ОАК: импортозамещенный Ту-214 впервые поднялся в воздух

Импортзамещенный самолет Ту-214 первый раз взлетел по программе летных испытаний. Об этом сообщают на сайте Объединенной авиастроительной корпорации.

В организации заявили, что данная крылатая машина используется как летающая лаборатория, в которой проходят летные испытания с новыми комплектующими из России.

«Сегодня самолет впервые поднялся в воздух после импортозамещения», — заявили в корпорации.

Тестирования проходили на аэродроме в Казани, а полет продолжался в течение 1 часа 10 минут. Управлял самолетом экипаж АО «Туполев». По предоставленной летчиками информации, полученное задание было выполнено полностью.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что крылатую машину полностью доработают к концу 2024 года.