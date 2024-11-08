Объем международных резервов России снизился на $2,164 млрд

На 1 ноября текущего года международные резервы России составляют $631,573 млрд, что на $2,164 млрд меньше, чем на начало октября. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные Центробанка.

При этом на 1 ноября 2023 года международные резервы России равнялись $576,083 млрд. В течение октября валютные резервы сократились на 2,33% или до $423,874 млрд, а стоимость монетарного золота в резервах выросла на 3,97% и достигла отметки в $207,699 млрд.

Ранее сообщалось о том, что в конце сентября 2024 года золотые резервы РФ практически достигли отметки в $200 млрд.