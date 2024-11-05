РГ: Банки запустили «комбо-вклады» со ставками до 28 процентов годовых

Банки России стали чаще предлагать комбинированные вклады со ставками свыше 25% годовых. Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на экспертов, воспользоваться ими могут не все и зачастую на непродолжительные сроки.

Так, трое из основных участников рынка предлагают по программе долгосрочных сбережений (ПДС) доходность в 25%, 26% и 28% за год. По мнению одного из опрошенных экспертов, таким образом банки хотят привлечь новые средства по ПДС, дабы увеличить стабильность. При этом банкиры могут продолжать реализовывать подобную стратегию и после смягчения денежно-кредитной политики ЦБ.

При этом максимальные ставки чаще всего дают на самые маленькие из возможных сроков, а сумма вклада ограничена объемом взноса по ПДС. Другой спикер заявил, что несмотря на все преимущества программы, граждане настроены размещать свою деньги на менее короткие временные отрезки. Именно этим и обусловлено создание «комбо-вкладов», которые должны стимулировать программу.

Правила оформления вкладов сильно похожи. Их можно открывать в офисах, а на выбор даются три срока: три месяца, полгода и год. Как правило, чем меньше срок, тем выше ставка. Несмотря на привлекательность ставки, потенциальных клиентов немного. Дело в том, что повышенная ставка зачастую начисляется на сумму вклада, не превышающую размера средств, которые внесены по ПДС. Минимальный взнос варьируется от 30 до 50 тыс. руб., а максимальный не должен быть выше первоначального взноса в ПДС. Если сумма на депозите окажется больше, чем на счете ПДС, ставка резко упадет, а в некоторых случаях и вовсе приблизится к нулевой отметке.

В настоящее время в ПДС идут преимущественно за налоговыми вычетами и софинансированием от государства.

Ранее сообщалось о том, что ставки по вкладам в крупных российских банках могут достичь 30%.