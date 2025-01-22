Объявлены номинанты на «Золотую малину» 2025 года: в лидерах «Джокер: Безумие на двоих»

Названы претенденты на антипремию «Золотая малина». Об этом пишет издание Variety, уточняя, что по числу номинаций в лидеры выбивается фильм «Джокер: Безумие на двоих» – он получил семь номинаций.

По шесть категорий получили фильмы «Мегалополис», «Рейган», «Мадам Паутина» и «Пограничье». Планируется, что награждение пройдет 1 марта, и антипремия вручается в общей сложности по 11 номинациям.

Помимо перечисленных фильмов, там оказался и фильм «Бордерлендс». Претендентами на роль худших режиссеров стали Эс Джей Кларксон, Илай Рот, Фрэнсис Форд Коппола, Тодд Филлипс, Джерри Сайнфелд.

Напомним, что итоги предыдущей антипремии подводили в марте прошлого года. В числе худших оказался и музыкант Джаред Лето. Ранее также сообщалось, что российский актер Юра Борисов был номинирован на престижную премию.