Обман космического масштаба: самая большая планета оказалась другого параметра

Космический аппарат Juno предоставил данные, которые заставляют пересмотреть точные размеры Юпитера. Новые измерения показывают, что крупнейшая планета Солнечной системы немного меньше и более сплюснута у полюсов, чем считалось на основе наблюдений миссий Voyager и Pioneer полувековой давности, пишет moneytimes.

Исследование, опубликованное в журнале Nature Astronomy, основано на анализе радиосигналов зонда. Ученые отслеживали, как эти сигналы искривляются и прерываются при прохождении через атмосферу Юпитера и когда планета заслоняет аппарат. Этот метод, учитывающий влияние мощных атмосферных ветров и полярных вихрей, позволил определить размеры с беспрецедентной точностью — до 400 метров.

Согласно уточненным расчетам, полярный радиус Юпитера составляет 66 842 километра, что на 12 километров меньше предыдущей оценки. Экваториальный радиус равен 71 488 километрам, что на 4 километра меньше известного ранее значения. Хотя разница кажется незначительной, эти несколько километров имеют важное научное значение.

Как пояснил соавтор исследования Йохай Каспи из Института науки Вейцмана, обновленные параметры позволяют значительно улучшить модели внутреннего строения газового гиганта. Теперь они лучше соответствуют данным о гравитационном поле и атмосферных измерениях. Это, в свою очередь, критически важно для понимания формирования и эволюции не только Юпитера, но и подобных ему экзопланет в других звездных системах.

