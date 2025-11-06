Обман виртуальный, а удары реальные: Сингапур ввел телесные наказания для кибермошенников

Власти Сингапура ввели телесные наказания за кибермошенничество, чтобы остановить волну преступлений, на которые приходится 60% их общего числа в стране. Об этом сообщает газета The Straits Times.

Парламент Сингапура принял беспрецедентные поправки в уголовное законодательство, разрешающие порку за киберпреступления. Согласно новым нормам, осужденные мошенники будут получать от шести до двадцати четырех ударов розгами. Под действие закона подпадают не только непосредственные исполнители, но и вербовщики, а также так называемые «денежные мулы», предоставляющие злоумышленникам свои банковские счета или данные для цифровой идентификации.

Инициатива стала ответом властей на удручающую статистику. Как заявила старший государственный министр внутренних дел, с 2020 года в стране зафиксировано около 190 тыс. случаев мошенничества. Общий ущерб от этой деятельности превысил $3,7 млрд. Только за летние месяцы текущего года жертвы преступников лишились $187 млн. Новые законы также предусматривают телесные наказания и за некоторые формы традиционного мошенничества.

