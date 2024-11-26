Обнаружены «черные ящики» разбившегося в Литве самолета DHL
Минюст Литвы сообщил об обнаружении черных ящиков разбившегося самолета DHL
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Эксперты нашли «черные ящики» самолета DHL, который потерпел крушение недалеко от аэропорта Вильнюса, и начали расшифровывать данные. Об этом во вторник сообщило министерство юстиции Литвы.
Уточняется, что самописцы данных полета и разговоров в кабине крылатой машины были обнаружены среди обломков. Судя по всему, они находятся в удовлетворительном состоянии.
Ранее были перечислены предположительные версии крушения самолета DHL, экипаж которого перед катастрофой не передавал никаких сведений о возможных неполадках. В результате трагедии погиб один человек, а еще три получили различные травмы.