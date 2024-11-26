Обнаружены «черные ящики» разбившегося в Литве самолета DHL

Эксперты нашли «черные ящики» самолета DHL, который потерпел крушение недалеко от аэропорта Вильнюса, и начали расшифровывать данные. Об этом во вторник сообщило министерство юстиции Литвы.

Уточняется, что самописцы данных полета и разговоров в кабине крылатой машины были обнаружены среди обломков. Судя по всему, они находятся в удовлетворительном состоянии.

Ранее были перечислены предположительные версии крушения самолета DHL, экипаж которого перед катастрофой не передавал никаких сведений о возможных неполадках. В результате трагедии погиб один человек, а еще три получили различные травмы.