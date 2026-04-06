Образцовое, допустимое, недопустимое: Минпросвещения выбрало трехуровневую систему оценки поведения школьников

Минпросвещения РФ определилось с системой оценки поведения школьников. Трехуровневая модель с критериями «образцовое», «допустимое» и «недопустимое» признана наиболее успешной по итогам апробации. Об этом пишет РИА Новости.

Заместитель министра просвещения Ольга Колударова сообщила, что ведомство тестировало три варианта: двухуровневую систему «зачет/незачет», трехуровневую и пятиуровневую. Лучшие результаты показала именно трехуровневая модель. Ее ключевыми преимуществами назвали хорошую воспроизводимость результатов, гибкость, профилактический потенциал и прозрачность для всех участников образовательного процесса.

По словам Колударовой, система обеспечивает оптимальную дифференциацию без излишней детализации. Минпросвещения уже подготовило проект приказа, который закрепит новые требования к оценке поведения.

Ранее сообщалось о том, что в Химках прошла конференция «Здоровье человека, физическая культура и спорт».