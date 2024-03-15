Обучающиеся из более 300 школ Подмосковья создали целую коллекцию рисунков по позывным бойцов СВО

Школьники Подмосковья принимают участие в Федеральной акции «Позывной», направленной на поддержку участников специальной военной операции. С начала года ученики из более 300 школ создали целую коллекцию рисунков по позывным бойцов. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

В рамках акции под руководством советников по воспитанию школьники выбирают один позывной из предлагаемого им списка и, используя творческий подход, а также художественные материалы, изображают бойца, талисман или эмблему бойца.

«Мы хотим выразить свою поддержку нашим защитникам, показать, что мы верим в них и ждем их скорейшего возвращения домой», — рассказал ученик Щелковской школы.

В пресс-службе ведомства добавили, что студенты СПО региона также принимают участие в акции. Все эмблемы и рисунки передаются участникам СВО через советников по воспитанию в рамках проекта «Советники вместе».

Ранее губернатор Андрей Воробьев поблагодарил учеников и педагогов гимназии имени Подольских курсантов за активное участие в «Неделе добрых дел».