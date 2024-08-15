Обучение педагогов России по программе «Учитель в сети» стартовало в Подмосковье

В Подмосковье стартовало обучение педагогов по программе «Учитель в сети», направленной на развитие просветительской деятельности в Интернете. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Ожидается, что в течение трех дней почти сто педагогических работников из сорока семи регионов России, представляющих Всероссийское сообщество наставников-просветителей, будут углублять свои знания о медиа- и цифровых платформах, подготовке контента и продвижении образовательных ресурсов в Сети.

Так, наш регион на мероприятии представляет региональный координатор сообщества Андрей Чернецков.

Подчеркнем, что среди участников интенсива есть как директора школ, так и завучи по воспитательной работе, методисты и обычные учителя. Участникам предстоит выполнять практические задания по подготовке и продвижению просветительского контента, а также изучать механизмы правовой защиты в социальных сетях и основы безопасности.

На прошлой неделе губернатор Андрей Воробьев поручил профильным ведомствам обеспечить безопасность школ и детских садов в Подмосковье.