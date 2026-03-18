Обвиняемого в похищении девятилетней девочки в Смоленске нашли мертвым

В Смоленске обвиняемый в похищении девятилетней девочки найден мертвым в камере следственного изолятора (СИЗО), сообщило РИА Новости. По предварительным данным, мужчина свел счеты с жизнью.

По информации источника, мужчина оставил предсмертную записку, в которой признался в похищении. При этом мотивы своего поступка он не объяснил.

Напомним, школьница пропала в конце февраля: она вышла на прогулку с собакой. Домой вернулся лишь питомец, а девочка исчезла. Ребенка искали волонтеры и полиция. Вскоре правоохранители вышли на предполагаемого похитителя: его отследили с помощью камер видеонаблюдения.

Девочку нашли спустя два дня в квартире, где мужчина проживал вместе со знакомой. Обоих задержали. По требованию главы Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина их проверили на причастность к аналогичным преступлениям.

