Во вторник, 6 августа, в Курской области один человек погиб и 13 получили ранения после массированного удара, который нанесли вооруженные силы Украины. Эту информацию передает РИА Новости со ссылкой на заявление врио главы региона Алексея Смирнова.

До этого руководитель докладывал о том, что украинцы нанесли крупный удар по Курской области с использованием ракет и беспилотников, а еще заявлял о сложной обстановке. А как сообщил Алексей Смирнов ТАСС, в приграничных районах региона будут усилены бригады медиков и скорой помощи. Такое решение было принято после сегодняшней атаки украинцев.

Ранее сообщалось о том, что Вооруженными силами России в Курской области была отражена атака ВСУшников. В частности, благодаря нашим бойцам удалось уничтожить бронетехнику неприятеля, а еще наносились удары по выявленным местам дислокации живой силы украинцев.