Один из самых коварных видов: какое онкологическое заболевание грозит людям до 40

Онкологические заболевания не только смертельно опасны, но и очень коварны. Ведь далеко не всегда их удается диагностировать вовремя. А именно от этого зависит исход лечения. Так, на начальных этапах редко проявляется рак желудочно-кишечного тракта.

Недавнее исследование ученых из Национального университета Сингапура показало, что наиболее уязвимы перед данным недугом люди в возрасте 30-40 лет. Именно у них рак ЖКТ встречается наиболее часто. И данные показатели растут.

«Ученые изучили почти 563 тысячи пациентов. И хотя на данный момент о причинах говорить рано, уже очевидно, что именно молодежь наиболее уязвима. С возрастом показатели заболеваемости снижаются», - рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-онколог Маргарита Васильева.

Для профилактики рака желудочно-кишечного тракта очень важно правильное питание. Необходимо исключить из рациона большое количество жирного и соленого, а также убрать переработанное мясо: сосиски, колбасы, копчености.

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