Один из захватчиков ростовского СИЗО смог выжить

Выжившим оказался Дмитрий Камнеев. Ему всего 28 лет. Он находился в ростовском СИЗО после приговора по уголовной статье. Ранее он участвовал в деятельности экстремистской организации. Других подробностей в органах не назвали.

Известно, что 16 июня заключенные взяли в заложники двух надзирателей СИЗО №1 ГУ ФСИН по Ростовской области. Некоторые из них осуждались по статье об организации теракта. По предварительным данным, было не менее шести участников, которых ликвидировали до того, как они причинили кому-либо вред. Не исключено, что выживший молодой захватчик был ранен, но официального комментария по ситуации пока нет.

Ранее сообщалось, что арестанты СИЗО в Ростовской области хотели выбраться на волю и скрыться на машине.