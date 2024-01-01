Одиннадцать детей родились в Подмосковье в новогоднюю ночь

В ночь с тридцать первого декабря на первое января в Подмосковье появились на свет одиннадцать детей. Об этом рассказали в региональном Минздраве.

В ведомстве отметили, что в числе новорожденных — шесть девочек, а также пять мальчиков. Первой из них появилась на свет девочка из Видного. Она родилась в половину второго ночи.

Семьи поздравила первый зампред областного правительства Светлана Стригункова. Она пожелала всем здоровья.

Ранее жителей области поздравил с наступлением 2024-го губернатор Андрей Воробьев. В рамках акции «Елка желаний» он в преддверии праздника исполнил новогодние мечты пятерых ребят из региона.