Одиннадцать рейсов кружат над Сочи

Аэропорт Сочи временно приостановил прием самолетов, из-за чего одиннадцать рейсов вынуждены кружить в зоне ожидания. Среди них — борты из Казани, Самары, Екатеринбурга, Уфы, Салехарда, Москвы и Нижнего Новгорода.

В городе снова слышны сирены, а вылеты тоже задерживаются. Пассажиры задержанных рейсов сообщают о нехватке информации — экипажи лишь подтверждают задержку, не уточняя сроки. В аэропорту скопились очереди, но сотрудники стараются минимизировать неудобства.

