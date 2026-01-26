Одинокая и отчаявшаяся: врачи едва спасли 59-летнюю пенсионерку, решившую стать мамой

В китайском городе Чжанцзяган произошло событие, которое местные СМИ уже назвали уникальным. Пациентка по фамилии Цзоу, которой недавно исполнилось 59 лет, успешно родила ребенка с помощью кесарева сечения. Мальчик появился на свет на 33-й неделе беременности, что считается преждевременными родами, сейчас за его здоровьем пристально наблюдают неонатологи. Об этом сообщает South China Morning Post, передает «Лента.ру».

Решение стать матерью в столь зрелом возрасте женщина приняла осознанно, пройдя через процедуру экстракорпорального оплодотворения. По информации издания South China Morning Post, ключевой причиной стал эмоциональный фактор: ее взрослая дочь давно живет за границей, и госпожа Цзоу тяжело переживала одиночество. Этот шаг, однако, дался ей крайне нелегко. Вся беременность протекала с серьезными осложнениями: у будущей матери наблюдались скачки артериального давления, нарушения в работе почек и сильные отеки.

Медицинскому персоналу пришлось проявлять повышенное внимание, чтобы сохранить здоровье и матери, и плода. Операция была проведена досрочно, по медицинским показаниям, как только состояние женщины позволило это сделать. Акушерка Го Хуэйпин, принимавшая роды, назвала пациентку «храброй матерью», принявшей на себя огромный риск.

