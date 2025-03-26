В Федеральной нотариальной палате рассказали RT, как по закону распределяется наследство, в том числе и «прекрасной няни» Анастасии Заворотнюк.

Как объяснили специалисты, имущество разделят между наследниками согласно очередям, но в случае, если сама актриса не оставила завещания. Первая очередь: дети, родители, супруг. Только во вторую идут другие родственники, если они заявят свои права.

«Родственники одной очереди получают наследство в равных долях. Если наследники не хотят делить на доли, например, машину, дачу и квартиру, они могут заключить у нотариуса соглашение о разделе наследственного имущества», — пояснили нотариусы.

Напомним: дело о наследстве Анастасии Заворотнюк, умершей в мае 2024 года, открыли в Москве. Нотариус Марина Щирская в беседе с РИА Новости заявила, что будет решаться вопрос о банковских счетах, ценных бумагах, украшений, интеллектуальных прав и так далее.

Ранее сообщалось, что известного актера похоронили рядом с могилой Анастасии Заворотнюк.