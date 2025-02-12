Стриженова похоронили на Троекуровском кладбище рядом с Анастасией Заворотнюк

Легендарного актера Олега Стриженова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

По данным журналистов, могила Стриженова расположена рядом с могилой Анастасии Заворотнюк на Троекуровском кладбище в Москве. Напомним, что прощание с народным артистом СССР проходило в храме Святителя Николая – проститься с ним пришли коллеги и друзья. Сын артиста Александр обратился к присутствующим со словами, которые просил передать его отец.

Shot отмечает, что Олег Стриженов умер из-за последствий ишемического инсульта, фактически, у него случился инфаркт мозга. Ранее Владимир Машков также высказал сожаление в связи со смертью Стриженова.