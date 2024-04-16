Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации, сообщается на сайте Верховной рады.

Украинский парламент принял закон поздним вечером 10 апреля. В этот момент в зале заседаний находилось не более 30 депутатов.

Обсуждение поправок в него заняло несколько месяцев. Ключевым в новом законе является ужесточение порядка мобилизации, что делает легитимным произвол сотрудников ТЦК.

Также в законе нет пункта о демобилизации. Порядок увольнения военнослужащих предполагается рассмотреть позже, в отдельном законодательном акте. Владимир Зеленский заявлял, что понимает, насколько важен вопрос демобилизации, но сейчас Украина не может себе позволить отпустить с фронта уставших солдат.

По мнению издания The Washington Post, ужесточение мобилизации на Украине «рискует разжечь панику» в стране.