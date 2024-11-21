Официальный представитель МИД Захарова прокомментировала звонок на брифинге
Фото: [телеграм-канал Марии Захаровой]
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ситуацию со звонком, который поступил на ее телефон во время проходившего в четверг брифинга. Подробности сообщает РИА Новости.
Как рассказала Захарова информационному агентству, перед началом брифинга возникли вопросы, которые касались появления в интернете неоднозначных материалов.
«Уточнила у экспертов, наша ли эта тема. Ответ пришел в ходе брифинга - МИД не комментирует. Так что интриги никакой нет», — сказала Захарова.
По сведениям телеграм-канала Baza, звонивший Марии Захаровой эксперт поставил задачу не давать комментариев, касательно нанесения ударов баллистическими ракетами по территории Украины.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что информацию о якобы применении подобного вида вооружения следует адресовать Минобороны РФ.