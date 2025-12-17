«Оформят и отберут»: смоленские нотариусы оказались в банде по захвату квартир

В Смоленской области задержали членов организованной преступной группы, которая незаконно завладевала чужим жильем. Уникальность ситуации в том, что в схему были вовлечены местные нотариусы, обеспечивавшие «законность» сделок. Об этом сообщает ТАСС.

В Смоленской области правоохранители разоблачили масштабную преступную схему по захвату недвижимости. Как установили сотрудники УФСБ и МВД, организованная группа действовала под руководством двух 54-летних жителей региона. Они выстроили иерархическую структуру, в которую, для придания видимости законности, включили нотариусов из Темкинского и Гагаринского округов.

Преступники целенаправленно искали социально незащищенных граждан, часто — одиноких и пожилых людей. С помощью поддельных документов и нотариального «прикрытия» злоумышленники незаконно переоформляли право собственности на квартиры и дома в свою пользу. После завершения сделок бывших хозяев, чтобы избежать жалоб, просто выселяли во временное жилье. Освободившуюся недвижимость затем продавали.

По факту деятельности преступного сообщества возбуждено уголовное дело по статье о создании и руководстве ОПГ с использованием служебного положения. Виновным грозит до 20 лет лишения свободы. Правоохранительные органы подчеркивают, что привлечение нотариусов, чья деятельность основана на доверии, сделало схему особенно циничной и опасной для граждан.

Ранее сообщалось, что большинство россиян мечтают о покупке квартиры или дома.