«Ограбление века» стоило кресла: Директор Лувра уходит в отставку после кражи на €88 млн

Крупнейший музей мира остался без руководителя: Лоранс де Кар официально подала в отставку с поста директора Лувра. Об этом сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

Решение было принято на фоне последствий беспрецедентного ограбления, произошедшего осенью 2025 года, когда из фондов музея исчезли драгоценности на общую сумму €88 млн. В ходе «ограбления века» преступникам удалось вынести 8482 бриллианта, 35 изумрудов, 34 сапфира и более 200 жемчужин. Эта потеря стала тяжелым ударом по репутации службы безопасности музея.

В официальном заявлении Елисейского дворца подчеркивается, что Эмманюэль Макрон приветствовал этот шаг как «акт ответственности». Теперь Лувру необходим «новый сильный импульс» для, завершения экстренных работ по обеспечению безопасности и глобальной модернизации залов.

Несмотря на уход с поста, Лоранс де Кар не покидает культурную сферу полностью. Президент поручил ей важную миссию в рамках председательства Франции в G7: она будет курировать сотрудничество между ведущими мировыми музеями.

Ранее в Лувре арестовали сотрудников и гидов за масштабное мошенничество с билетами.