Огурец при каждом приеме пищи: почему полезным привычкам следовать проще, чем кажется

Для того, чтобы быть здоровым, не нужно изнурять себя каждодневными тренировками и правильным питанием. Достаточно выработать несколько легких и даже приятных привычек, которые сделают из вас здорового человека.

Делайте зарядку каждое утро. Разомните себя перед тяжелым днем, начиная с головы до ног. Достаточно даже нескольких минут, чтобы почувствовать бодрость. Через некоторое время вы будете просыпаться с легкостью. Появится больше энергии и захочется добавить активности.

«Но нужно не только делать зарядку, но и вовремя ложиться спать. Человеку необходимо восемь часов сна, чтобы весь следующий день был плодотворным и энергичным. Кроме того, поставьте себе задачу – ходить в день больше пяти тысяч шагов. Через несколько недель увеличьте планку до 7-8 тысяч», - рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-терапевт Валерия Румянцева.

Такая активность в течение дня снижает стресс, позитивно влияет на органы зрения и способствует похудению.

Важно также есть больше фруктов и овощей. Причем не отдельно, а добавляя, например, огурец к каждому приему пищи. Яблоки можно брать с собой на работу, а банан съест после тренировки.

«И старайтесь меньше времени уделять телефону. Читайте книгу, изучайте иностранный язык, найдите себе занятие по душе», - заключила эксперт.

Ранее мы рассказывали, как собрать аптечку для дачи.