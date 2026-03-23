Океанический курьер: мужчина нашел бутылку с посланием, которое плыло к нему полтора года

Обычная прогулка с собаками превратилась для жителя Шотландии Майка Скотта в детективную историю с почти детективным хронометражем. Один из питомцев, бегая по побережью, вытащил на берег стеклянную бутылку. Внутри оказался пластиковый пакет, а в нем — письмо на французском языке. Об этом сообщает UPI.

Автор послания — Энни Чейссон. Она написала, что отправила бутылку в море в августе 2024 года, когда путешествовала на пароме между островом Принца Эдуарда и островом Мадлен в Канаде. В письме женщина просила нашедшего связаться с ней в соцсетях. Произошло это, судя по всему, через полтора года, когда бутылка пересекла Атлантику и прибилась к шотландским берегам.

Скотт рассказал, что его жена тут же нашла аккаунт Чейссон и написала ей, но ответа пока не получила. Женщина обратила внимание: отправительница давно не заходила на свою страницу. Так что главная интрига — узнает ли канадская путешественница, что ее морское послание все-таки дошло до адресата.

История уже разлетелась по соцсетям, и теперь поклонники романтики ждут развязки. В конце концов, мало кому удается получить весточку, которая путешествовала по волнам больше года. А пес, который нашел бутылку, стал местной знаменитостью — возможно, именно он лучше всех понимает цену таким находкам.

