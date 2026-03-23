Секрет долголетия от 118-летнего бразильца: сигарети, три чашки кофе и привычка спать сидя

Луис Карлос Дос Сантос из города Элой-Мендис, штат Минас-Жерайс, официально признан старейшим жителем планеты. Ему 118 лет. Организация Rank Brazil сумела собрать документы, подтверждающие, что он появился на свет 15 февраля 1908 года. Об этом сообщает Daily Mail.

Судьба долгожителя не укладывается в привычные представления о здоровом образе жизни. Он живет в доме престарелых с 1971 года, никогда не был женат, не имел детей и всю жизнь проработал на ферме. При этом он не страдает хроническими заболеваниями, самостоятельно питается и остается заядлым курильщиком. Во время пандемии COVID-19 Сантос не заболел и даже помогал персоналу ухаживать за другими постояльцами.

Сотрудники учреждения раскрыли распорядок дня долгожителя. Он строг: завтрак в семь, обед в одиннадцать, ужин в пять вечера. За день он выпивает три чашки кофе. Спит Сантос сидя — это его давняя привычка. Мужчина немой, хотя в медкарте нет указаний на травмы или врожденные заболевания. Он отлично понимает обращенную к нему речь и отвечает жестами и кивками. А свободное время проводит за сбором красивых камней.

Книга рекордов Гиннесса пока не подтвердила достижение Сантоса, но местные власти уверены: свидетельство о рождении, разрешения на работу и другие документы не оставляют сомнений. Главный секрет долголетия, судя по всему, в стабильности: всю жизнь он прожил в родном городе, никуда не выезжал и неукоснительно следовал заведенному порядку. Ни кофе, ни сигареты, ни сон сидя этому нисколько не мешали.

