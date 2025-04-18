Ольга Рапунцель возмутилась реакцией экс-супруга на решение суда

Ольга Рапунцель, звезда проекта «Дом-2», отметила, что осуждает поведение своего бывшего мужа Дмитрия Дмитренко. Отец ее детей никак не думает об их будущем, пишет Voice.

Стало известно, что бывшие участники проекта развелись еще в 2023 году, но до сих пор конфликтуют в суде из-за имущества и алиментов. Ранее Дмитренко опубликовал в соцсетях пост о том, что выиграл второй кассационный суд общей юрисдикции, и Рапунцель прокомментировала этот пост, что эта информация не соответствует действительности, а просто решение Мосгорсуда было оставлено без изменения.

«Там не только был раздел квартиры. Позор тебе, еще и радуется. Отжал половину квартиры у детей, отобрал кусок хлеба, можно так сказать, и не дал им даже доли в квартире и радуется этому!» — написала она в соцсетях.

Ольга воспитывает двух дочек, и она отметила, что ее бывший супруг даже не захотел дать доли своим детям в квартире. Но почему-то, несмотря на тот факт, что она вкладывала свои личные деньги в покупку нового жилья, Дмитренко «решил отжать» половину квартиры. Также, по некоторым данным, Дмитрий распространяет фотографии бывшей супруги хейтерским пабликам.

Ранее сообщалось, что лицеисты из Подмосковья не сумели вспомнить текст хита SHAMAN на уроке с певцом.