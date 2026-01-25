«Он мне незнаком»: появилось продолжение истории с приплывшим в Сочи на яхте американцем

История гражданина США Чарльза Уэйна Зиммермана, который предпринял годичное путешествие на яхте через Атлантический океан, чтобы встретиться с жительницей Казани, получила неожиданное развитие. Как выяснилось, за внешне романтичным жестом скрывалось поведение, классифицируемое как преследование. Об этом сообщает Mash, передает Газета.ру.

По информации, американский поклонник познакомился с девушкой по имени Виктория в социальных сетях, где активно лайкал ее публикации и оставлял комплиментарные комментарии. Однако личного общения между ними, по словам самой Виктории, не было. Ситуация обострилась в 2024 году, когда Зиммерман, начав ревновать ее к другому мужчине, забросал ее многочисленными сообщениями. В ответ девушка была вынуждена заблокировать его.

Это не остановило американца. Он принял решение отправиться в Россию, приобрел яхту и начал свое длительное морское путешествие с целью якобы жениться на Виктории. Однако его прибытие в порт Сочи закончилось задержанием сотрудниками ФСБ. Причиной стало обнаружение на борту судна оружия. Когда пограничные службы связались с самой Викторией для выяснения обстоятельств, девушка категорически заявила, что не ожидала этого визита и не поддерживает с ним отношений.

В результате судебного разбирательства Чарльз Уэйн Зиммерман был признан виновным и приговорен к пяти годам лишения свободы. Эта история стала резонансным примером того, как навязчивое поведение, маскирующееся под романтику, может привести к серьезным юридическим последствиям.

