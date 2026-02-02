«Он называл своих пользователей тупицами»: Дуров обрушился с критикой на Цукерберга из-за WhatsApp

Основатель Telegram Павел Дуров обвинил главу Meta** Марка Цукерберга в лицемерии и насмешках над пользователями, которые доверяют заявлениям о безопасности его продуктов. В качестве доказательства Дуров опубликовал в соцсети X старую приватную переписку Цукерберга 2004 года.

На скриншоте Цукерберг хвастается, что может передать данные 4 тысяч студентов Гарварда, зарегистрированных в Facebook*, с циничным комментарием: «Люди сами предоставили ее… Они "доверяют мне"… Тупицы». Эта переписка, ставшая достоянием общественности в 2010 году в ходе судебных разбирательств, по мнению Дурова, демонстрирует истинное отношение основателя Meta к приватности пользователей. Дуров отметил, что за прошедшие годы изменился только масштаб, но не подход.

В марте 2022 года деятельность Meta была запрещена в России как экстремистская. Ранее компанию неоднократно обвиняли в пренебрежении безопасностью пользователей ради прибыли, что подтверждали и показания осведомительницы Фрэнсис Хауген в сенате США.

Ранее основатель Telegram заявил об уязвимостях в шифровании WhatsApp*.

* Принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.

** Организация признана в России экстремистской и запрещена.