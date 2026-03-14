«Он шокирован»: отец футболиста Секача не верит в причастность сына к убийству в Москве

История с задержанием 20-летнего футболиста «Урала-2» Даниила Секача по подозрению в жестоком убийстве обрастает новыми деталями. Как пишет RT , отец молодого спортсмена, шокирован произошедшим. Он не уверен, что сын вообще причастен к резонансному преступлению.

Мужчина находится в состоянии глубокого потрясения. По его словам, Даниил — профессиональный спортсмен, и его график обычно расписан до минуты. В день, когда произошло убийство, сын, по версии родителя, должен был готовиться к матчу в составе «Урала-2» в Екатеринбурге. Как он мог оказаться на месте преступления в Москве — для семьи загадка.

В самом футбольном клубе пока осторожны в оценках. Руководство «Урала» признает, что им ничего не известно о задержании их игрока. Там не уверены, что задержанный — именно тот Даниил Секач, который защищает цвета второй команды.

Напомним, трагедия произошла в квартире на Строгинском бульваре. Сценарий, который использовали злоумышленники, циничен до невозможности. Мошенники, представившись сотрудниками правоохранительных органов, связались с несовершеннолетней девочкой и убедили ее открыть дверь незнакомцу. Мужчина проник внутрь и вскрыл сейф. В этот момент домой вернулась мать школьницы. Преступник жестоко расправился с женщиной и попытался сбежать. Его задержали на Нижегородском шоссе. По данным Mash, злоумышленник мог передать похищенное из сейфа некому курьеру. Однако официально эту информацию пока не подтверждали.