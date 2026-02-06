«Они остались курьерами»: блогер рассказал, как Нью-Йорк ломает судьбы мигрантов

Российский тревел-блогер Александр, ведущий блог «#делайчехочешь» на «Дзене», поделился неожиданными впечатлениями от поездки в Нью-Йорк. Его описание далеко от глянцевых туристических проспектов, передает Лента.ру.

Путешественник отметил, что городской пейзаж часто омрачают груды мусорных пакетов прямо на тротуарах, а характерный запах нечистот стал частью атмосферы. По его словам, это развенчивает распространенный стереотип о безупречной чистоте в Соединенных Штатах. Блогер даже позволил себе яркую метафору, заявив, что в некоторых районах истинными хозяевами чувствуют себя крысы.

Автор подчеркнул, что Нью-Йорк является исключением и его суровая реальность — плохой ориентир для оценки жизни во всей стране. Он описал город как место с «безжалостной» системой, где многим приезжим, мечтавшим о покорении Америки, приходится годами работать на низкооплачиваемых позициях в сфере услуг.

Свой рассказ блогер завершил выводом-испытанием: если после знакомства с Нью-Йорком желание переехать в США не исчезло, значит, человек готов к сложной реальности, а не к голливудской сказке. Этот личный опыт стал поводом для обсуждения контраста между имиджем и повседневностью мировых столиц.

