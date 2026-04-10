«Они пошли на СВО, а она обчистила их карты»: соцработница из Петербурга развела бомжей на 13 миллионов

В Петербурге задержали специалиста по работе с бездомными, которая не помогала людям, а наживалась на них. Индира Севостьянова, по версии следствия, отправляла бомжей на СВО, а потом воровала их боевые выплаты. Сумма ущерба — почти 13 миллионов рублей. Об этом сообщает Lenta.ru.

Как выяснили оперативники, женщина, пользуясь служебным положением, подыскала двух граждан без определенного места жительства. Она злоупотребила их доверием, ввела в заблуждение и уговорила заключить контракты с Министерством обороны. Обещала, наверное, светлое будущее. А потом просто попросила отдать банковские карты, на которые должны были поступать выплаты. Ошарашенные бездомные, не искушенные в финансовых схемах, передали пластик и лишились всего.

Севостьянова сняла с карт почти 13 миллионов рублей. Куда потратила — следствие разбирается. Когда обман вскрылся, женщину оперативно задержали. Ей предъявили обвинение по статье о мошенничестве.

