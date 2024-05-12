ООН осудила атаку ВСУ на Белгород, из-за которой обрушилась десятиэтажка

В ООН выступили против любых атак на объекты гражданской инфраструктуры после информации об ударах ВСУ по Белгороду, пишет зампредставителя организации Фархан Хак.

В Организации Объединенных Наций прокомментировали недавний инцидент в Белгороде, где сообщили об ударе ВСУ по городу, результатом которого стало обрушение многоэтажки.

«Мы против любых атак на гражданскую инфраструктуру», — заявил Хак.

Напомним, что ВСУ обстреливают Белгород с утра 12 мая. Один из обломков ракет попал в дом на ул. Щорса: это привело к обрушению всех десяти этажей подъезда. Пострадавшими числятся 20 человек минимум, еще девять погибли.

Ранее сообщалось, что поиски людей под обломками осложнил пожар и сигналы о ракетной опасности, из-за которой спасатели вынуждены делать паузы.