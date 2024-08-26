ООН следит за развитием ситуации с задержанием Павла Дурова во Франции

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) подтвердило, что им известно о недавнем инциденте с основателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым на территории Франции.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информацию, полученную от официального представителя УВКПЧ.

Однако в организации отметили, что на данный момент они располагают ограниченной информацией о произошедшем. В связи с этим УВКПЧ воздерживается от каких-либо комментариев или оценок ситуации до получения более подробных сведений и завершения предварительного расследования.

Напомним, что инцидент с Павлом Дуровым произошел 24 августа в вечернее время в парижском аэропорту Ле Бурже. Предприниматель был задержан французскими правоохранительными органами сразу после выхода из частного самолета. Известно, что Дуров прибыл во Францию из Азербайджана.

Инцидент вызвал значительный резонанс в международном сообществе, учитывая статус Дурова как создателя одного из самых популярных мессенджеров в мире. Многие эксперты и пользователи социальных сетей выражают обеспокоенность по поводу возможных причин и последствий этого задержания, а также воспринимают это как атаку на свободу слова в Европе.

Ранее стало известно о том, что частный борт Дурова изменил курс перед посадкой в Париже.