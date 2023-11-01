ООН: за три недели в секторе Газа Израиль убил больше 3,5 тысячи детей

Комитет по правам ребенка при ООН осудил Израиль за гибель больше 3,5 тысячи детей в секторе Газа за три недели. Об этом сообщает РИА Новости .

В заявлении комитета говорится, что с 7 октября на территории сектора Газа погибли больше 3,5 тысячи детей. ООН осудила эскалацию нападений Израиля. Также комитет подчеркнул, что обеспокоен судьбой детей, находящихся в плену. Так как комитет стремится защитить всех детей, руководствуясь международным правом, он обеспокоен сообщениями о жестоком обращении с детьми, поступившими за три недели. По данным организации, дети получали увечья, ранения, из похищали и перевозили, а также оставляли без медицинской помощи, еды и воды.

Комитет по правам ребенка потребовал прекратить вредить несовершеннолетним, находящимся на оккупированной палестинской территории. Он также потребовал запретить ведение огня на этих территориях и немедленно отпустить всех детей, находящихся в заложниках.

Война на Ближнем Востоке длится уже больше трех недель и с каждым днем становится все ожесточеннее. Тем не менее ни одна из сторон не может похвастаться особыми успехами. Чего ждать в палестино-израильском конфликте в ближайшее время — в материале «Подмосковье сегодня».