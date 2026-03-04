Опасная химия: семеро столичных школьников госпитализированы после неудачного опыта

В образовательном учреждении на западе Москвы зафиксировано массовое отравление учащихся во время проведения практического занятия. Об этом сообщает URA.ru.

Инцидент произошел в Школе имени Колмогорова при МГУ, расположенной на Кременчугской улице. По предварительной информации, семь школьников пострадали от воздействия диоксида азота непосредственно в кабинете химии. По сведениям источников, утечка токсичного вещества произошла во время химического эксперимента.

Диоксид азота — остро пахнущий газ бурого цвета — является сильным окислителем и при вдыхании может вызвать серьезное поражение дыхательных путей. Сразу после появления первых признаков недомогания у детей на место были вызваны бригады скорой помощи. В результате происшествия семеро пострадавших подростков были распределены по столичным стационарам для оказания экстренной медицинской помощи.

На данный момент специалисты устанавливают точные причины нарушения техники безопасности при работе с химическими реактивами. Администрация учебного заведения и профильные ведомства начали внутреннюю проверку обстоятельств случившегося в одной из ведущих профильных школ страны.

Ранее житель Балашихи поделился опытом содержания перепелок в квартире.