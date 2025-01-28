Оператору «Северного потока – 2» выдали разрешение на консервацию поврежденной ветки

В Дании власти разрешили оператору «Северного потока» компании Nord Stream 2 AG провести работу по консервации поврежденной ветки трубопровода. Как сообщило РИА Новости, эта информация была опубликована на сайте датского агентства по энергетике.

Как уточнили в агентстве, оператор газопровода хочет провести необходимые манипуляции на «Северном потоке - 2» во втором или третьем квартале. Работы займут от двух до трех недель.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» случились в сентябре 2022 года, однако до настоящего времени так и нет единого мнения о том, кто стоял за крупной диверсией под водами Балтийского моря. Из-за произошедших событий в ряде стран, но больше всего в ФРГ, почувствовали негативное влияние случившегося события на экономику.

Ранее сообщалось о том, что генпрокуратура Германии установила личности двух человек, являющихся подозреваемыми в деле о подрывах российских газопроводов.