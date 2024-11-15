Оппозиция в Абхазии предложила стать и. о. президента премьеру или спикеру

В настоящее время абхазская оппозиция ведет переговоры с властями по поводу кандидата на пост временного президента республики, сообщил в пятницу депутат-оппозиционер Кан Кварчия, обращаясь к манифестантам, собравшимся у здания президентской администрации в Сухуме, передает РИА Новости.

Сегодня протестующие в Сухуме, выступающие против подписания инвестиционного договора с Россией, захватили здание администрации президента и парламент. Они также выдвинули требование об отставке президента Аслана Бжании.

Ранее сообщалось, что представители оппозиционных сил, сумевшие установить контроль над правительственным комплексом в Абхазии, во время акций протеста держат в руках флаги Российской Федерации.