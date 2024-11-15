Представители оппозиции в Абхазии размахивали флагами РФ и скандировали «Россия»

Представители оппозиционных сил, сумевшие установить контроль над правительственным комплексом в Абхазии, во время акций протеста держат в руках флаги Российской Федерации, сообщил ТАСС.

Помимо этого, участники митинга выкрикивают: «Россия! Россия!».

Ранее МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Абхазию и при возможности покинуть территорию республики.

Напомним, что в Сухуме группа протестующих проникла в здание администрации президента и на данный момент отказывается его покинуть. Они утверждают, что не уйдут, пока президент не сложит свои полномочия.

Здание парламента Абхазии подверглось разрушениям в результате действий сторонников оппозиции, которые проникли внутрь.

Причиной волнений стало несогласие с ратификацией соглашения с РФ об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории республики.