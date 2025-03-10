Опубликованы кадры с сирийской базы, где прячутся сотни мирных граждан

Мирные жители прячутся на авиабазе и за ее пределами от столкновений на западе Сирии. Группы людей на сотни человек расположились в помещениях и на улице. Все укрывшиеся, включая целые семьи, опасаются за свои жизни. Многие лежат на полу, а кто-то молится с надеждой на скорое окончание конфликта.

Обстановка вызвала беспокойство не только местного населения, но и международного сообщества. Недавно в Латакию и Тартус вошли правительственные войска, желающие истребить сторонников режима Башара Асада, бывшего президента Сирии. Россия и США запросили срочные консультации Совбеза ООН по ситуации в арабской стране: требуют немедленно найти способ остановить кровопролитие.

Ранее в МИД РФ также выражали обеспокоенность в связи с масштабными сопротивлениями в Сирии.