Украина на протяжении сотен лет была спорной территорией. Такое мнение премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил в интервью изданию Pioneer.

Во время диалога журналист предпринял попытку найти схожие черты между событиями в Будапеште в 1956 году и продолжающимся конфликте на Украине. Орбан в свою очередь сообщил об иной ситуации на Украине и аргументировал позицию.

В частности, политик напомнил о том, что Венгрия никогда не являлась частью Советского Союза и там не было русскоязычной общины.

«Украина - территория, которая веками была спорной, что сильно отличает Украину от Венгрии», — добавил премьер-министр.

Он также заявил, что европейские государства действуют так, будто конфликт является их собственным, но в данном противостоянии они терпят неудачу.

Ранее Виктор Орбан прокомментировал «план победы», озвученный Владимиром Зеленским. По его словам, высказанные главой киевского режима идеи вызвали в нем дрожь, а предлагаемая тактика ЕС должна быть в корне изменена. Также он назвал имя человека, которые обязан ответить за потерпевшую крах стратегию.