План Зеленского по конфликту на Украине испугал Орбана

По мнению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, от озвученного Владимиром Зеленским плана «бросает в дрожи и даже больше», а Евросоюзу следует изменить выбранную тактику для выхода на мирный диалог. Об этом глава европейского государства заявил на своей официальной странице в соцсети.

По мнению политика, в настоящее время ЕС терпит поражение в конфликте на Украине, потому что серьезно просчитался в выбранной и реализуемой стратегии, за которую придется в итоге отвечать председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Также он потребовал изменений и перехода от военной конфронтации к мирному диалогу.

«Нужны прекращение огня и мирные переговоры», — добавил Орбан.

Ранее в Государственной думе заявили, что «мирный план» Зеленского может стать причиной начала третьей мировой войны.