Звезда «Пиратов Карибского моря» Орландо Блум сходил с сыном на «Супербоул»

Британский киноактер Орландо Блум вместе с 13-летний сыном Флинном посетил «Супербоул – 2025». Об этом звезда «Властелина колец» и «Пиратов Карибского моря» сообщил на своей странице в социальных сетях.

Мальчик был рожден в отношениях актера с бывшим ангелом Victoria’s Secret Мирандой Керр. В настоящее время Блум живет с Кэти Перри, от которой у него есть четырехлетняя дочь.

Британский актер начал карьеру в 1994-м году, а в 2001-м появился на большом экране в роли Леголаса в кинокартине «Властелин колец: Братство Кольца». Именно с выходом этой ленты он прославился на весь мир и карьера пошла в гору. Вклад Блума в кинематограф отмечен звездой на голливудской «Аллее славы», а также рядом знаковых наград.

Ранее на матче по американскому футболу также была замечена Энн Хэтэуэй с младшим сыном.