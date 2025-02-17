Осколку самого большого в мире айсберга придумали название

Осколок льда площадью порядка 80 кв. километров, который в море Скоша откололся от самого большого в мире айсберга, назвали A23b. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные, опубликованные пресс-службой Арктического и антарктического научно-исследовательского института.

Самый крупный в мире айсберг лишился своей части в конце января из-за процесса таяния и влияния, оказываемого на него океаническими водами. В настоящее время кусок льда площадью порядка 80 кв. километров бороздит море Скоша в южной части Атлантического океана и продолжает движение в северо-западном направлении, находясь в 300 километрах от островов Южной Георгии. Согласно подсчетам, в течение двух недель он преодолел дистанцию в 70 километров.

Самый большой на планете айсберг A23а почти в два раза больше Санкт-Петербурга. В сентябре 1986 года он откололся от шельфового ледника Фильхнера. В течение свыше 30 лет плавучая глыба была на мели в море Уэддела, а в ноябре 2023 года начала дрейфовать и в итоге оказалась в чистой воде.

Ранее ученые сообщали о том, что A23а может врезаться в принадлежащий Великобритании остров Южная Георгия, где проживает большое количество животных разных видов.