«Оскорбили и напали с кулаками»: ссора русских и британцев в египетском отеле едва не закончилась трагедией

В одном из отелей египетского курорта Шарм-эш-Шейх произошел неприятный инцидент между отдыхающими. Участниками конфликта стали семья из России и группа туристов из Великобритании. Причиной раздора, по предварительной информации, послужили лежаки у бассейна, сообщает РИА Новости.

Согласно сообщениям, британские туристы позволили себе оскорбительные высказывания в адрес россиян. В ответ глава российской семьи попытался заступиться, в частности, за свою дочь, но в результате сам подвергся нападению. Ситуация могла бы обостриться, однако оперативно среагировала служба безопасности отеля Sunrise Arabian Beach Resort.

Представители администрации гостиницы сообщили, что инцидент был тщательно задокументирован. Благодаря быстрому вмешательству, стороны сумели найти общий язык и достигли дружественного соглашения. Все участники конфликта подтвердили отсутствие претензий как друг к другу, так и к отелю, а также отказались от каких-либо дальнейших юридических действий.

Для полного урегулирования ситуации одному из участников инцидента был предоставлен медицинский осмотр. Серьезных травм зафиксировано не было. Отмечается, что весь спор, включая примирение, был исчерпан в течение нескольких минут. Этот случай в очередной раз демонстрирует важность оперативной работы служб отеля и готовности сторон к диалогу для сохранения спокойной атмосферы на курорте.

