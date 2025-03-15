Основателю Telegram Павлу Дурову разрешили уехать из Франции

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров покинул Францию и направляется в Дубай, сообщило Agence France-Presse (AFP). По информации источника, суд в Париже удовлетворил его просьбу о выезде из страны.

Основателя социальной сети «ВКонтакте» и кроссплатформенного мессенджера Telegram Дурова задержали 24 августа 2024 года во французской столице. Инцидент произошел, когда предприниматель вышел из своего частного самолета на взлетной полосе аэропорта Ле Бурже, который прилетел из Азербайджана.

28 августа Дуров был освобожден под залог в размере €5 млн после предъявления обвинений в шести правонарушениях. Бизнесмен оказался под судебным контролем, из-за чего он не смог покидать территорию Франции и был обязан дважды в неделю отмечаться в местном отделении полиции.

По предварительной информации, Дурову предъявили обвинения в соучастии в контрабанде наркотиков, мошенничестве, отмывании денег и распространении контента, связанного с педофилией на территории Франции.

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