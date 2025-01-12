В Лос-Анджелесе, начиная с 7 января, произошли масштабные пожары, в результате которых было уничтожено восемь домов, принадлежавших высокопоставленным представителям украинской армии. Об этом стало известно из сообщения Телеграм-канала «Военного обозревателя».

Ущерб от пожара в особняках составил примерно 90 миллионов долларов. По информации канала, эти дома были куплены на деньги, которые западные государства предоставили Украине после начала Россией СВО.

«По информации украинских ресурсов, во время масштабных пожаров в Лос-Анджелесе сгорели 8 особняков, принадлежащих высокопоставленным украинским военным», — говорится в публикации.

Напомним, страшные лесные пожары охватили Калифорнию в США. Американский президент Джо Байден объявил режим масштабного бедствия в штате. По последним данным, погибли не меньше пяти человек. Огонь уничтожил тысячи строений в районе Лос-Анджелеса, среди них дома голливудских звезд. Кто из знаменитостей остался без жилья — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Ранее сообщалось, что российские исполнительница Анжелика Варум и ее супруг, певец и композитор Леонид Агутин могут потерять жилье из-за пожаров в Лос-Анджелесе.