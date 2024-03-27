Осужден мужчина, стрелявший из реактивного огнемета в депутата

В Архангельске 21,5 года заключения получил мужчина, который стрелял из реактивного огнемета в депутата и пытался взорвать криминального авторитета. Подробности сообщает Лента.ру со ссылкой на региональный СК.

Следствие пришло к выводу, что в октябре 1996 года фигурант с чердака из пистолета-пулемета расстрелял двух мужчин. Через 7 лет злоумышленник предпринял попытку уничтожить с помощью радиоуправляемого СВУ авторитета, но последний выжил. Однако, через год представитель криминального мира был найден мертвым в своем автомобиле. Киллер стрелял в голову и шею жертвы. 12 марта 2000 года злоумышленник выступил организатором убийства директора коммерческой фирмы. Тогда коммерсанту удалось выжить, но спустя два года его из огнестрельного оружия убил киллер.

А в октябре 2005 года из реактивного огнемета «РПО-А» был совершен выстрел в окно офиса, где в тот момент находился депутат Пеунков. На этот раз обошлось без пострадавших, так как народный избранник и его знакомые до момента покушения переместились в другое помещение, которое оказалось отгорожено несущими стенами из кирпича.

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