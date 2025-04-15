Осужденный экс-совладелец «Азбуки вкуса» арестован по новому делу

По данным журналистов, помимо Якубовского, по уголовному делу проходят бывший глава компании Petropavlovsk Павел Масловский и экс-гендиректор «Ппфин холдинг» Светлана Безрукова. Им уже предъявлено обвинение в создании ОПС, участие в нем и в растрате. Вечером вторника Мещанский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и заключил фигурантов под стражу.

Как стало известно, арест ранее осужденных бизнесменов связан с предъявлением нового обвинения по статье 210 УК РФ: следствие считает, пишет ТАСС, что Якубовский это ОПС создал и вовлек в нее других фигурантов.

Ранее стало известно, что главного «безопасника» Белоярской АЭС отправили в СИЗО.